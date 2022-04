Laurence GILABERT

Le bouillonnement du monde de l’entreprise, ce renouvellement incessant de recherche de solutions au service des professionnels, et particulièrement dans les domaines de la formation nous oblige à être passionnés par notre métier. Tel est mon cas depuis plus de trente ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs, dont cinq en formation continue.



Dans cet esprit, doté de cette forte expérience, j'ai créé le centre de formation et de conseils PROSFORMA en janvier 2012 en ayant deux objectifs : gérer une société au sein de laquelle je serais moi-même formatrice, et répondre exactement aux besoins de mes clients, ce qui implique d’adapter les solutions de formation à l'entreprise et non le contraire.



L’histoire de PROSFORMA est celle d'une société pour laquelle les principes fondateurs ont été établis de manière à correspondre à un ensemble de valeurs inspirées des référents fondamentaux du sport : effort, loyauté, respect, travail d’équipe, solidarité.



Notre équipe d'hommes et de femmes l'a bien compris et démultiplie aujourd'hui toutes ses richesses et ses complémentarités au service du client dans le respect des valeurs et de l'esprit « PROSFORMA ».



Pour atteindre ces objectifs, trois points sont essentiels : une parfaite connaissance du secteur d’activité de nos clients, une totale compréhension du besoin de l'entreprise, et surtout une équipe de collaborateurs sereins et épanouis.





Mes compétences :

Conseil

BTP

Manager

Formation

Développement commercial

Gestion d'entreprise

Fiabilit�

Organisation d'entreprise

Création d'entreprise

Techniques de vente