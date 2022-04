Laurence GIRARDOT

J'adore le contact clients et je ne m'en lasse pas. Je suis dynamique et j'aime aller au bout des problématiques qui me sont confiées. Je pratique très volontiers l'anglais. J'ai une bonne capacité d’écoute et j'aime être force de proposition tant en interne qu'en externe. Je m'efforce au quotidien de trouver la solution qui va conduire mon client à penser qu'il travaille avec une société professionnelle : cela représente mon challenge quotidien. J'aime le travail en équipe et j'ai un bon relationnel avec les gens en général. L'idéal pour moi consisterait à mettre mon dynamisme au service d'une entreprise dans le domaine agroalimentaire car tout ce qui touche de près ou de loin à la gastronomie m'intéresse vivement.