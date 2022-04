Laurence GIRAUD BERTHET

LGA Stratégie & Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine dont l'objectif est de vous conseiller et de vous guider dans vos choix patrimoniaux tant sur la stratégie que sur la sélection des supports.





Vous avez de nombreuses questions relatives à l'organisation et à la protection de votre patrimoine professionnel ou/et personnel. Notre expérience nous permet de vous aider à développer, construire et transmettre votre patrimoine en anticipant les problématiques les plus fréquentes.



Nous travaillons en étroite collaboration avec vos différents conseils et vous accompagnons de l'audit à la mise en place de la solution retenue. Nous vous proposons ensuite un suivi dont la fréquence et les reporting seront définis avec vous.



Notre but :

Vous apporter des solutions simples et efficaces et assurer la réussite de vos projets patrimoniaux



Notre site http://www.lga-sp.com/



Mes compétences :

Investissement financier

Suivi personnalisé

Immobilier en loi Malraux

audit patrimonial

Fiscalité patrimoniale

Gestion de patrimoine

suivi financier