Laurence GITTON

Je me suis investie pendant plus de 10 ans dans une PME de Gravure Signalétique à Paris, Polytechnique Services, en tant que Responsable Administrative et Financière, poste particulièrement polyvalent. J'ai procédé à l'acquisition d'une TPE en 2004, Gravexpress, que j'ai intégrée à l'activité principale. Ce qui m'a amenée à superviser toutes les tâches techniques et administratives des deux sociétés avec comme priorité la satisfaction du client et le bien-être de mes collaborateurs. Mes fonctions de Responsable des deux entreprises m'ont conduite à travailler en étroite collaboration avec le cabinet d'expert-comptable auquel je communiquais tous les éléments, et nous échangions chaque mois pour l'établissement des paies.

J'ai ainsi pu développer mon sens relationnel, de l'organisation, de la rigueur et du concret afin de mener à bien un grand nombre d'actions et de projets.

Je souhaite aujourd'hui mettre mon expertise et ma polyvalence au service d'une structure à taille humaine afin de l'épauler dans sa stratégie quotidienne.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion financière et comptable

Aptitudes relationnelles

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Bug Tracking System

Adobe Illustrator