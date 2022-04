Laurence GOSSELIN

Mes 25 années d’expérience dans des domaines variés à des postes opérationnels et fonctionnels me donnent une vision complète et très claire du fonctionnement d’une entreprise, de la production au grand export.



J’ai pris conscience, tout au long des missions qui m’ont été confiées, que les qualités innées humaines de chacun pouvaient s’ajouter aux diverses compétences et ainsi créer une nouvelle énergie positive permettant d’atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Lotus 1-2-3

JDEdwards Suite

SAP

Oracle

Microsoft Outlook

Supply Chain

Sametime

QAD

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Manufacturing Resource Planning

Internet

IBM AS400 Hardware

Relations clients

Relation fournisseurs

Négociation

Leadership