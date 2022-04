Laurence GRACCHUS

Actuellement en 2e année de BTS Management des Unités Commerciale en Guadeloupe, je suis très intéressé par deux domaines : bancaire et ressources humaines

Dynamique, volontaire, organiser, et sérieuse, je ne recule jamais devant mes objectifs.

Je porte un grand intérêt à la communication, la gestion, et le travail en groupe.

Réussir dans ma vie professionnelle et personnelle est ce qui compte le plus pour moi.



Mes compétences :

Gestion des entreprises

Communication

Conduire un projet et mobiliser les acteurs e