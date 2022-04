Laurence GRAFE

Comédienne voix Off (publicité, commentaires de films, docs, e-learning..) depuis plusieurs années,

j'ai monté récemment un Home studio pour pouvoir m'adapter plus facilement aux demandes hors de ma région.

Recherchant à agrandir mon réseau professionnel pour travailler avec d'autres studios et agences de communication, n'hésitez pas à me contacter!



Biographie et Démos à découvrir sur mon site perso : http://laurencegrafe.com



Mes compétences :

Voix off

Ecriture