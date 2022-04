Laurence GRANERO GOUY

Expert-comptable et commissaire aux comptes depuis 1988, J'ai fondé et dirigé la FIDUCIAIRE AEC de 1990 à 2015.

Pendant ces années, j'ai orienté la stratégie du cabinet dans une optique "Conseil qualitatif" auprès des entreprises dans les domaines fiscalité, droit comptable, droit social et paie, droit des sociétés, gestion et tableaux de bord, création, cession et reprise d'entreprises.

Membre de réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises de toutes tailles, j'ai une expérience de secteurs d'activité particulièrement variés (informatique, immobilier, Be-to-be, formation, PMI, commerce gros et détail et artisanat, ...).

En 2015, j'ai cédé mon cabinet.



Je m'investis depuis dans les domaines de l'expertise comptable relatifs à l'évaluation, au financement et à la transmission d'entreprises, tout en restant très attentive aux évolutions et possibilités "Métier" permises par la digitalisation des cabinets.



Mes compétences :

Gestion

Analyse financière

Droit des sociétés

Expertise comptable

Transmission d'entreprise

Évaluation d'entreprise

Fiscalité