Laurence GRIEU-SAMPER

Plus qu'un poste ou un statut, ce sont les projets qui me motivent et me passionnent.

Je suis à la recherche d'un emploi qui mettra mon expérience et mes compétences en conseil, en gestion de projet, en management d'équipe au service de la réussite de projets.



Ma carrière professionnelle s'appuie sur mon profil de communicante online et offline, une expertise éditoriale, un parcours d’entrepreneure.



Mes principales compétences :



Gestion de projets - Coordination de la réalisation et gestion des contenus, des supports de communication interne et externe (infographie, print, page ou site web, identité graphique, Vidéo ...), de leur diffusion (intranet, sites internet...) et reporting (google analytics...).



Management d'équipe - Lancement d'une activité et de l'équipe dédiée, détection des potentiels de chacun.e, répartition de la charge de travail et des missions, priorisation et validation des actions,

montée en compétences, participation au recrutement.



Conseil/consulting - écoute et analyse des besoins, benchmark, esprit de synthèse, créativité, force de proposition. Mon expérience d'entrepreneure m'a aidée à développer cette compétence : prendre de la hauteur, aller à l'essentiel et apporter des solutions cohérentes avec les besoins des clients.



Conseil éditorial - analyse de contenus, élaboration de stratégie et/ou ligne éditoriale, mise en place, formation, accompagnement d’équipe de rédaction (blog, rubrique actualité de site corporate ou marchand)



Mes compétences :

Rédaction web

Audit de communication

Formation à l'écriture web

Contenus rédactionnels

Rédactionnel

Communication

Conseil

Stratégie de communication

Brand content

Stratégie Éditoriale