Laurence GUELBONE

Je travaille pour la société Delta-gom depuis 5 ans au poste de commerciale.

En charge du développement commercial de la société tant sur le marché national que sur le marché international. Produit commercialisé : le granulat de caoutchouc.

Je réponds également aux appels d'offres pour la collecte et le recyclage des pneumatiques usagés.

Participation aux salons internationaux et nationaux tant dans le domaine du recyclage mais également dans les secteurs liés à l'activité de Delta-gom.

Langues : anglais courant et notions d'espagnol, italien.



Mes compétences :

Caoutchouc

Environnement

Granulat

Recyclage

Valorisation

Vente