Laurence GUEROULT

Ingénieur physique, ai travaillé 15 ans dans le domaine de la mesure.

Après une spécialisation en environnement, j'ai été responsable Environnement et coordinatrice Environnement, Hygiène et sécurité pendant 6 ans. J'ai mis en conformité réglementaire le site industriel, mis en place le système de management environnemental ISO 14001, etc...



Installée en Languedoc-Roussillon depuis 2004 et après une expérience de 3 ans dans le domaine du conseil en économies d'énergie, j'ai créé mon bureau d'études thermiques en Lozère.



Formation

Ingénieur CNAM Physique - Instrumentation (1990)

Mastère en Ingénierie et Gestion de l'environnement (1994)-EMP

Développement durable (2005)

Chargée de projet en maîtrise de l'énergie, énergies renouvelables, écoconstruction (2008) - ASDER







Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Diagnostic de Performance Energétique

Energétique

Energie

Étude thermique

Maîtrise de l'énergie

Performance

Performance énergétique