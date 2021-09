Laurence GUIGOU COMBES

#MarketingResponsable #CommunicationResponsable #RSE #DeveloppementDurable #ESS



30 ans d'expérience en Stratégie de Marque, en Business development et en Communication Responsable



*



Engagée depuis 2009 dans le développement durable et convaincue de l'urgence d'accélérer le développement et la croissance de produits et de services innovants qui soient porteurs de solutions durables,

j'ai fondé LOG'IN - Conseil / STRATÉGIE, COMMUNICATION & SENS - dont la spécificité est d'avoir une grande sensibilité pour les questions humaines, sociales et environnementales.



*



Également auteur du blog SEKOIA CITY dans lequel nous abordons de nombreux sujets qui nous tiennent à coeur comme l'alimentation saine, la santé au naturel, l'inclusion sociale, la solidarité, le recyclage et l'upcycling, la nature et la biodiversité, l'architecture durable...





... ET AVANT ...



Avant de démarrer cette belle aventure LOG'IN, j'ai passé 21 ans au sein de grands groupes internationaux, dans les médias et sur des marchés de grande consommation :

+ Agroalimentaire : 8 ans chez KELLOGGS,

+ Jouets : 4 ans chez HASBRO,

+ Télévision/Web/Digital Media : 9 ans Directrice Marketing-Communication et Nouveaux médias chez TURNER / Groupe TIME WARNER,



... tout en m'impliquant dans l'économie durable et l'économie sociale et solidaire (Green and Social Business), notamment en m'engageant successivement au sein d'une ONG de journalistes puis dans L'Observatoire de l'EcoDesign (collectif regroupant des experts en éco-design, éco-conception et innovation) en tant que Directrice du développement .







Mes compétences :

#MarketingResponsable

#CommunicationResponsable

#StratégiedeMarque

#StratégiedeCommunication

#DéveloppementDurable

#RSE

#ESS

#EconomieInclusive

#ConsommationResponsable

#Web

#Médias

#MediaDigital