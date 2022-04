Laurence GUILLAIN

Dans le circuit de la photographie professionnelle depuis plus de 20 ans, j'ai consacré une douzaine d'année à la vente et à la production d'images et autant d'années côté achat pour la presse et l'édition.



De 1994 à 2000, j'ai créé et géré une agence de photo, ce qui m'a permis d'acquerir une bonne expérience du monde de l'entreprise et d'élargir mon réseau professionnel.



Mon activité d'iconographe et mes nombreux contacts avec l'univers professionnel de la photographie (photographes, agences, festivals…) m'ont permis de constater le manque d'un outil léger adapté à la fois aux producteurs et acheteurs d'images.



Fruit d'une longue réflexion, la conception de ce site est la sommes de vingt ans de préoccupations, de reflexions et d'observations.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - REDACTRICE –PHOTO



• NOUS DEUX hebdo Mondadori France

en CDI depuis déc. 2006



• L’AMI DES JARDINS (Juin 06 -déc.06 remplacement)



• LE CHASSEUR FRANçAIS (Nov.05 -mai 06 remplacement)



• YOUPI, Pomme d'Api, et livres pour enfants

chez BAYARD PRESSE en piges et remplacements à

PLANÈTE JEUNES et MARIANNE (2004-2005)



• FIGARO MAGAZINE (Juil. 2004 remplacement)



• BON VOYAGE mensuel CDD Avril à juin 2004



• LE PELERIN hebdomadaire. CDI Juil. 2003- mars 2004

et Piges pour Astrapi, Je Bouquine, Grain de Soleil,

youpi , Sport ...



• TERRE SAUVAGE mensuel CDI Nov. 2001- juin 2003



• LSA magazine puis à l'Echo Touristique

(hebdomadaires) CDD remplacement de janv. à oct. 2001



• SIPA PRESS Agence de presse.

Organisation,réalisation, production et vente de

reportages (sté, culture, voyage).Mise en

place d’une collection nature. De fév. 1999 à juil. 2000.



• CREATION D’UNE AGENCE DE PHOTO

Promotion,financements, production, conception,

rédaction et réalisation de reportages. De 1994 à 1998



• EXPLORER Agence de presse et d’illustration

CDI de nov. 1989 à nov. 1993 Documentaliste.



JOURNALISTE -REPORTER pour Convergences,

Animan, Couleur Voyages…



Anglais et espagnol courants



Mes compétences :

Iconographe

Photo

Photographie

Rédactrice

Internet

Journalisme