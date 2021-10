Laurence HABERT

Titulaire d’un BTS d’Assistante de Direction Trilingue, complété en 2003 par une formation accélérée "Chef d'Entreprise", et en 2010 par un Diplôme Universitaire d’Achat/Vente en Packaging, j’ai précédemment acquis une expérience enrichissante de plus de 20 ans d’Assistante de Direction et d’Assistante Commerciale Export au sein de différentes Maisons de Champagne notamment, ainsi que dans le secteur bancaire, où ma polyvalence et ma discrétion ont été appréciées.

J'ai également occupé un poste de Responsable Logistique.

Autonome, rigoureuse, dynamique, je recherche un poste vivant, qui me permette d’exercer mes compétences dans un cadre de travail agréable.