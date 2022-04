Laurence HALLEGOUET

10 ans d'expérience dans le domaine de la santé et tout particulièrement sur le secteur de la biologie privée et hospitalière m'ont permis d'affirmer une très bonne connaissance du marché et de ses évolutions.



Après avoir fait un tour complet de la gestion des plateaux techniques de biologie et de radiologie au sein de l'établissement hospitalier, je suis désormais en charge du développement des ventes de solutions logicielles côté administratif (GAP, GRH, GREF, ...) et DPI.



Enfin, je possède une solide formation en sciences de gestion, option finance, doublée d'une expérience commerciale reconnue.



Véritable "chasseur" mais aussi "éleveur", je possède avant tout le goût du client, du challenge et des succès.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Lobbying

Prospection commerciale

Closing

Relationnelles et sociales

Radiologie

Santé

Commercial