Laurence HEISCH-SCANTAMBURLO

Bienvenue sur mon profil !

Depuis plus de 20 ans j'évolue dans les ressources humaines qui est mon secteur d'activité d'expertise.

Mes expériences multiples m'ont permis d'y acquérir une grande maturité technique au niveau de l'accompagnement et du conseil des entreprises pour faire évoluer leurs compétences et les accompagner dans leurs développement.

Grâce à la formation professionnelle, l'entreprise peut s'engager de façon durable, fidéliser ses salariés et progresser vers la performance sans oublier de favoriser leur bien-être.

En créant une activité de consultante indépendante, avec l'appui d'un réseau de consultants- formateurs qui partagent les mêmes valeurs professionnelles de notre métier au service des hommes et de l'entreprise, j'ai l'ambition de couvrir les besoins que recourent une TPE et PME en lien avec la gestion des ressources humaines.



ExpertFormation propose donc une large gamme de solutions Rh et Formation pour répondre à la fois aux obligations légales, être en conformité avec les dernières réformes sur la formation et le travail mais également pour répondre avec flexibilité et réactivité aux besoins ponctuels ou récurrents d'organisation du travail et de gestion des ressources humaines dans la TPE et PME.



Retrouvez l'ensemble de mes prestations sur



Mes compétences :

Conseil Formation Techniques de négociation

Conseil en ressources humaines

Conseil

Formation

Management

Coach

Certification Icpf-psi

Formatrice consultante référencée Datadock