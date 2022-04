Laurence HENOT

J’ai exercé pendant 15 ans les fonctions de secrétaire de mairie polyvalente.



J’assurai l’accueil téléphonique et physique des personnes, rédigeais les comptes-rendus des réunions auxquelles j’assistais, établissais chaque année les budgets et comptes de gestion, gérais le personnel (paies, cotisations, déclaration annuelles des données sociales, …), …



Je maîtrise les logiciels pack office 2016 sous Windows 1.



En juin 2016 j’ai refait une formation de perfectionnement pour les logiciels excel et power point au GRETA d’Epernay pour lesquels j’ai obtenu le niveau opérationnel.



Je suis également habituée à me servir des réseaux sociaux et je sais également me servir d’un traducteur de langue sur internet pour envoyer ou répondre à des courriers rédigés dans une autre langue que le français.



Je suis à l’écoute des personnes pour les aider dans leurs démarches, je fais preuve d’autonomie et d’adaptabilité.



Mes compétences :

Elaborer le budget et les comptes,

Assister aux réunions et aux commissions puis rédi

Créer les fiches de paie, gérer le paiement des co

JVS et SEGILOG. Internet. EXCEL, WORD, POWERPOINT

Elaborer des mandats pour le paiement des factures

Emettre des titres pour l’encaissement des differe

Accueillir au téléphone et physiquement des admini

Vendre des concessions de propriété,

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Publisher

MOT Testing

Internet