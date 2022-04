Laurence HIRTZ

Passionnée par l'immobilier, j'ai créée mon agence immobilière en 2005, après plusieurs années de succès dans la vente de maisons individuelles, pour un bureau d'études.

Le développement de LA CLEF DE VOÛTE va crescendo. Notre philosophie de travail, avec mes collaborateurs est d'apporter, à nos clients, notre professionnalisme accompagné d'une grande écoute et d'une totale disponibilité.

C'est dans ce sens que nous travaillons, et chacun de nos vendeurs ou acheteur a su en faire le constat et en apprécier les résultats.

Depuis 2009, après la meilleure formation de France en VALORISATION IMMOBILIERE, nous avons ajouté à nos services cette activité de HOME STAGING, qui nous permet une fois de plus, d'apporter une solution efficace en ces temps difficiles que connait l'immobilier dans son ensemble.

Cette prestation supplémentaire de mise en valeur des biens, nous permet de VENDRE VITE ET AU MEILLEUR PRIX des appartements ou maisons, parfois sur le marché depuis de longs mois.

Je vous laisse imaginer le soulagement de nos clients-propriétaires, qui voient enfin, grâce au HOME STAGING proposé par LA CLEF DE VOÛTE, leur bien vendu vite et sans perdre d'argent.

Quant à nos clients-acheteurs, leur satisfaction est grande, de pouvoir emménager dans un logement en bon état, sans travaux à prévoir, n'ayant pour seule préoccupation que la disposition de leur mobilier !



En résumé, nos conseils, notre formation de qualité, notre engagement, notre disponibilité et notre professionnalisme font de LA CLEF DE VOÛTE une agence immobilière de pointe, adaptée aux besoins actuels de ceux qui cherchent vendre ou à acheter un bien immobilier. N'hésitez pas en faire le constat vous-même, en visitant notre site internet :Array



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Communication - Marketing

Ecoute

Empathie

Expérience Commerciale

Formation

Home staging

Immobilier

Marketing

Professionnalisme

Ténacité

Transaction immobilière

Vente