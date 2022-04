Laurence HOCHART

Conceptrice d’espaces :

Bureaux/boutiques/particuliers. Expérience de 28 années dans la conception d'espaces : recueil de besoins, conduite du changement, étude capacitaire, recommandations de typologies d’espaces, plans, vues 3D, pitchs, ambiances et tendances, AO, chiffrages, devis et négociations clients, réalisation et suivi d’évolutions futures. Défendre un projet, organiser le travail en équipe et fédérer.

Je recherche des missions d'aménagements d'espaces à optimiser en entreprises ou auprès des particuliers.



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Chef de projet

Création

Designer

Développement

Identité Visuelle

Merchandising

Retail

Visual Merchandising

Adobe InDesign