Laurence HOLOT

Credit Manager confirmé, trilingue anglais/allemand, avec une double expertise du credit management et des garanties bancaires. Plus de 20 années d'expérience en PME/PMI et grands groupes : optimisation du BFR, réduction du DSO, baisse significative des créances impayées, recouvrement sur les marchés français et internationaux, clients privés et publics. Autonome, dotée d'un bon relationnel, je sais m'adapter à tous les environnements, avec une bonne compréhension des enjeux business. Je souhaite mettre mes compétences et expériences à votre service pour sécuriser votre chiffre d'affaires et permettre le développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Calcul du DSO

Analyse du BFR

Comptabilité clients

Risque clients

Gestion credit

Recouvrement amiable et pré -contentieux

Reporting