Laurence HUNG

Ma formation d’ingénieur m’a particulièrement sensibilisé aux problématiques environnementales, ce qui m’a amené à réaliser un projet de recherche au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) dans le cadre d’un doctorat dans le domaine des technologies propres. L’objectif de ce projet était d’étudier la faisabilité de remplacer les solvants organiques d’une étape du cycle du combustible nucléaire par un solvant « vert », recyclable et non toxique, le CO2 supercritique. Les résultats de mes travaux de recherche, fruits d’une collaboration réussie entre les laboratoires du CEA et ceux de l’université d’Aix-Marseille, ont permis d’impulser une étude de faisabilité à l’échelle industrielle. Ce projet de recherche m’a permis d'acquérir des compétences en veille scientifique et technologique, gestion de projet ainsi qu'une bonne connaissance du milieu de la recherche.



A partir de mes diverses expériences professionnelles, je suis ainsi capable d’identifier les acteurs et les étapes intervenant dans un projet innovant depuis l’émergence d’une idée à sa concrétisation dans un contexte universitaire et/ou industriel. Autonome, adaptable et disposant d'un bon relationnel, je suis très intéressée par les projets de coopération et de partenariat entre les universités, instituts de recherche et les acteurs socio-économiques.



Si vous êtes intéressé par mon profil et mes compétences, contactez-moi au 06 74 37 88 16 ou à l'adresse mail suivante : hung.laurence@gmail.com



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Chinois

Dimensionnement

Génie des Procédés

Intermédiaire

Optimisation

Chimie

Gestion de projet

Environnement

Production

Ingénierie

Management