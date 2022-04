Laurence HUSNI

Plus de 2 décennies passées dans le transport aérien en environnement international, tarification, gestion des irrégularités, travel consultant.

Résolument tournée vers l'excellence de la relation client, je suis à la fois engagée dans le suivi administratif, la gestion des litiges mais aussi passionnée par la performance commerciale et les défis d'entreprise. Mon aisance relationnelle, ma connaissance du métier, et mon esprit d'équipe sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Flexibilité

Amadeus

Relations internationales

Team building

Aisance relationelle

Leadership

Communication interne

Gestion de la relation client

Relations clients