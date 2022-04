Laurence ISSELIN

Major de promotion d'une licence en immobilier, j'ai crée mon entreprise en ayant appris mon métier dans une importante structure américaine, qui m'a donné le goût du challenge, l'esprit d'équipe, et toutes les techniques du management, du marketing, du commercial, pour atteindre mes objectifs.

Mon parcours professionnel diversifié, ma vie à l'étranger, me permettent de m'adapter facilement à toute évolution professionnelle et de relever régulièrement de nouveaux défis !