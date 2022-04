Laurence IZMITLIGIL

A l’origine, une modéliste, bouillonnante d’idées et passionnée de matières. Laurence a débuté comme costumière, puis effectué toute sa carrière dans le milieu du prêt à porter féminin auprès de grandes marques françaises telles que : 1.2.3, comptoir des Cotonniers, Elégance.

En technicienne doublée d’un esprit créatif, elle a été l’interlocutrice de créateurs renommés comme Eva Erzigova, Jean Paul Lespagnard , et a donné naissance à leurs collections en gérant la réalisation des prototypes les plus sophistiqués.

En 2009, établie à son compte en tant que conseil technique aux entreprises, elle a, en véritable coordinatrice, sillonné la France, les pays de l’est, le Maghreb, pour optimiser le développement technique de ses clients donneurs d’ordre. Elle a également accompagné des studios de tendances, Leherpeur et la marque Rémy Martin sur le développement de leurs collections image.

Depuis le début 2012, elle teste sur une plate-forme de e-commerce, « A little Market » une marque de produits faits main, design et uniques sous le nom de AUTANTIC. Cette expérience enrichissante lui permet de confronter directement ses créations aux retours directs des clients. Appréciée et souvent copiée, il ne lui restait qu’un pas à franchir pour faire que ses dernières créations deviennent des kits Do It Yourself, véritable vitrine du nouveau concept de La Mercerie des Créateurs.

Inventive mais les pieds bien sur terre et les mains toujours en action, Laurence est née dans une famille de créatifs, un frère designer, un autre luthier. Exigeante et passionnée, c’est une amoureuse des beaux objets, des pièces rares et nobles, des livres et de la décoration d’intérieur. La matière, les tissus sont pour elle une source d’inspiration permanente !





Mes compétences :

Conseil

Qualité

Management

Gestion de projet