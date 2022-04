Laurence JACOB

Après une quinzaine d’année en cosmétique,je me unis dirigée vers la pharmacie,ou j’ai travaillé,dans trois entreprises en 17ans

Dû pansements spécifiques Urgo et conseil,vaccins pasteur ,et Fournier médicaments,puis toc gros catalogue chez oméga et là où je me trouve chez Sunstar dentaire,

Envie d’évoluer,d’apporter mes connaissance dans le domaine commercial,formation aux équipes,ayant fait le tour de mon poste actuel,je souhaite partir vers d’autres horizons