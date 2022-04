Laurence JACQUES

Passionnée par les principes du développement durable, mes défis professionnels sont autant d'occasions de montrer qu'il est possible de faire plus avec moins : des constructions magnifiques et mieux isolées avec moins de matériaux (Ductal(R)), du ciment de qualité avec des combustibles et des matières premières recyclés, de la performance économique et industrielle en veillant à la sécurité des hommes et de l'environnement...



Mes compétences :

Business

Business unit manager

Direction de Centre de Profit

Gestion industrielle

Management

Manager

Marketing

Production

Sécurité