Laurence JAGLE

De formation supérieure et spécialisée dans la logistique et le transport international, je possède une expérience confirmée sur des postes à responsabiltés.

Organisée, dynamique et passionnée par mon métier, je recherche une mission qui me permette d’évoluer tout en utilisant mes compétences acquises.



Compétences spécifiques :

- Définir, concevoir et mettre en place des solutions logistiques

- Opérations de transport national & international

- Impliquer et former le personnel

- Expérience internationale

- Expérience de projet industriel