Laurence JANIN

Mon parcours professionnel:



J'ai occupé durant deux années le poste de Responsable Export Grands Comptes dans le domaine de la PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) à Barcelone.

Je travaillais principalement avec la France, mais aussi avec la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, l'Irlande et l'Angleterre.

J'étais en contact avec les départements de Marketing, Trade Marketing et Achats de multinationales telles que: Coca-Cola, Pepsico,Eckes-Granini, Orangina-Schweppes, Nestlé, Kraft Food, Babyliss, Cosmétique Active, Johnson & Johnson, Henkel, Procter & Gamble, Laboratoires Sunstar-Pharmadent, Oméga Pharma, Laboratoires Boehringer...

Mon rôle était d'obtenir un maximun de briefings de nos clients bien sûr ,mais aussi de nouveaux clients potentiels, de bien cerner les besoins , de manager transversalement entre nos différents départements(département de design, de prescription, de production et de logistique).



Ma formation:



Postgrado de Commerce International à l'ESCI : Ecole Supérieure de Commerce International à Barcelone. Double diplôme de l'école et de l'université Pompeu Fabra. Formation en collaboration avec la COPCA (Institut du Commerce Extérieur Catalan).



Mes compétences :

Publicité

Vente

PLV

Export

Marketing

Communication