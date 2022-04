Laurence JEANNIN

Https://docs.google.com/presentation/d/1ha-rMa6dhKyQY0RJlA7_6LAVXkEuif4ggBz3CrvrbiI/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.p4



Professionnalisme - Accompagnement - Conseil - Réactivité



Serruriers pour Paris et sa région depuis 1992, nous travaillons principalement dans le cadre de partenariats avec les principaux assureurs et experts immobiliers.

∆ Principaux assureurs partenaires : Axa France, Axa Assistance, Mondial Assistance, Inter Mutuelles Habitat (MACIF, Matmut, AMF), Assurances du Crédit Mutuel et du CIC (ACM), Domus (Fidélia, MACSF...), Maisonning, France Maintenance Batiment (FMB), Groupe Mercure, Ageo, etc...

∆ Principaux experts partenaires : Eurexo, Cunningham Lindsey, Elex, Polyexpert, Texa, Saretec, Satec, etc...



Mise en place d'un logiciel spécialement dédié au traitement des sinistres, installé sur un serveur externalisé et sécurisé pour la confidentialité des données qui permet notamment :

∆ Le suivi d'un sinistre de façon instantanée et simultanée par la totalité de notre service administratif.

∆ La géolocalisation ainsi que l'horodatage des photos de sinistre pour une transparence parfaite vis à vis de nos donneurs d'ordres : lutte contre la fraude.

∆ Une transmission directe des techniciens depuis le lieu du sinistre via une application smartphone des informations, vers notre service administratif : réactivité accrue de l'avancement du sinistre (devis, prise de rdv pour réparations, etc...) car chaque dossier est géré le jour meme : réactivité exceptionnelle

∆ Un envoi automatique de sms à chaque client afin de lui rappeler la veille, l'heure et la date du rendez-vous.

En bref un service inégalé sur la place de Paris dans le traitement du sinistre !



Mes compétences :

DUT en finances et comptabilité en 1984 à Mulhouse

Baccalauréat obtenu en 1982 à Montbéliard

Label AB5 obtenu auprès de la Capeb Paris

Qualité

Assurance