Laurence JEANROY

Mon concept est ciblé sur le conseil global en communication qui est fait d’image et de réflexion.

Mes formations et mes expériences pluridisciplinaires m’ont permis d’acquérir une expertise multiple et ainsi apporter des solutions pertinentes, esthétiques et communicantes.



Ma démarche créative se base sur une approche centrée utilisateurs, afin de comprendre leurs besoins et de leur proposer une expérience optimale.

Usabilité et design me permettent de proposer des solutions intuitives, originales et élégantes

à des problèmes souvent complexes.



Intervention dans les domaines de la communication, de l'animation, du webdesign et de l'agencement de stand et de la scénographie.



Chaque réponse graphique se doit d'être unique, j'accompagne le client dans la définition de ses besoins pour lui garantir une création parfaitement adaptée.



Spécialisations : Print, Web, stand et illustration



Mes compétences :

Créative

Rigoureuse

Maîtrise Suite Adobe CC (Indesign, Illustrator, P