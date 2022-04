Laurence JOMAIN

Depuis plus de 16 ans, j'ai pu exercer mon métier de comptable dans des structures différents - cabinet d'expert comptable, PME, groupe - et j'ai pu développer de nombreuses compétences diverses et variées qui me permettent aujourd'hui d'être adaptable et flexible à toute nouvelle opportunité qui pourrait se présenter.



Mes domaines privilégiés sont la comptabilité générale, l'élaborations des bilans et l'établissement des liasses, le domaine des ressources humaines ainsi que l'analyse de gestion et la préparation des reporting comptables et budgétaires.



Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de diriger un service de comptabilité mais c'est devenu aujourd'hui mon objectif professionnel.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Paie

Gestion des ressources humaines

Reporting

Liasse fiscale