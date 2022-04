Laurence JONAC

Diplômée d'un troisième cycle de management des achats (DESMA), j'ai acquis une expérience significative en tant qu'acheteur industriel au sein de la société KIS, puis en tant que responsable achats. J'ai développé des compétences allant de la gestion de projets à l'optimisation des coûts d'achats, aussi bien dans un contexte local qu’international.



Habituée à travailler en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise (bureau d’études, marketing, qualité, logistique, …) je cherche à m’impliquer et à impliquer mon équipe très en amont afin de trouver la solution la plus adaptée à chaque besoin exprimé.

Ainsi, travail en équipe et autonomie constitue mon rôle d’acheteur : connaissance des marchés, stratégie d’achats, négociation et suivi des contrats… sont autant de caractéristiques qui renforcent mon intérêt pour la fonction achat.



Je suis aujourd'hui en veille.



Mes compétences :

Gestion de projet

international

sourcing

Négociation

communication

organisation

Management

Achats

contrats cadres

achat

performance

Logistique

informatique