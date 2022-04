Laurence JULOU

20 ans d’expérience à différents postes clés au sein de Sociétés de Transports spécialisées sur l’International et le National, m’ont amenée à prendre en charge au sein de Flot France, la responsabilité du développement et du service commercial.

Ma mission à une orientation, à la fois relationnelle et stratégique car je suis en charge d’accroître le CA et d’être à l’affût de nouveaux axes de développement.

Nos lignes d’activités, à ce jour :



Flot France pour la partie route avec différents services

• Messagerie

• Palette

• Affrètement

• Course dédiée



Flot Maghreb France pour la partie maritime :

• Conventionnel

• Container

• Groupage

• RORO

• Aérien



Nous restons vigilants sur la possibilité de nouveaux marchés, flux et horizons à optimiser

et/ou à découvrir.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

AS400

WINTRANSIT

Gestion de la relation client

Étude de prix

Transport international