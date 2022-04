Laurence JUSTE (HUGUET)

Je suis professeur d'espagnol en lycee et college depuis 14 ans. Jai aussi dispense des cours pour adultes en tant que vacataire. J'ai l'experience de plusieurs etablissements dans plusieurs regions: jai enseigne a bordeaux, amiens, st nazaire et ds le gers a Auch maintenant depuis 7 ans. J'ai organise des voyages scolaires chaque annee, maintenant avec l'aide d'une collegue nous avons un echange scolaire dans mon etablissement. J'ai l'experience d'un bon travail d'equipe avec mes collegues avec lesquelles nous echangeons beaucoup pr partager nos experiences respectives et nos pedagogies.



Mes compétences :

Je parle couramment espagnol

J'ai enseigné en cours du soir a des adultes

Je monte des échanges scolaires et j'organise des

echange 2014 auch- Huesca en Aragon