Laurence KAUFFMANN

Je suis en recherche de nouvelles fonctions et missions en culture- communication dans le supérieur IUT, école d'ingénieurs, école de commerce... ( CM, TD, TP) , en relecture/correction , écriture, en communication culturelle ou événementielle.

Enseignante depuis près de 30 ans , mon investissement est entier et j'exerce avec toujours autant de plaisir . Ouverte d'esprit, organisée, je cherche sans cesse à renouveler mes méthodes. J'aime le contact, et mes capacités de communication sont généralement reconnues. Je suis donc ouverte à toute opportunité.

Deux axes de transmission de savoir me paraissent majeurs : une maîtrise rigoureuse de la la langue française et une bonne pratique de l'oral ( notamment en utilisant des techniques théâtrales) .



Par ailleurs je fais des relectures / corrections de textes divers ( dossier, mémoire, article,thèse...) . J'écris également des textes variés, notamment des pièces de théâtre destinées à un jeune public



Mes compétences :

Prise de parole

Enseignement

Relecture / corrections

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie