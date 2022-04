Laurence KIRADY

Mes domaines de compétences :



• Accompagnement VAE, Bilan, Outplacement

• Développement des compétences transversales

• Conception et animation de formations ou d’ateliers ("Valoriser son potentiel" - "Gestion du stress" - "Organiser ses idées avec le mindmapping" - "Construire son projet professionnel")

• Evaluation des processus d'accompagnement pour l'obtention de Labels Qualité



Ce qui fait ma force :



• Travailler en mode projet (respect des délais, production rapide et conforme de synthèses, compte rendus et documents, communication transversale…)

• Connaissance des enjeux de l’entreprise, des organisations, des procédures

• Capacité à co-construire en groupe ou en individuel dans une approche gestaltiste



Ma démarche :



• Laisser à l’accompagné sa pleine autonomie

• Prendre en compte son cadre de référence

• Procéder avec une méthodologie favorisant l’ouverture des possibles



J’utilise mon expérience opérationnelle afin d'accompagner les transitions professionnelles, contribuer à des projets de développement en ressources humaines, conseiller les personnes qui souhaitent réfléchir sur leur parcours et donner un autre sens à leur carrière.



Mes compétences :

Animer des formations

Animer des groupes / des réunions

Conduire des entretiens d'explicitations

Rédiger des documents

Accompagnement

Soutenir la dynamique d'un groupe

Aider à la construction du projet professionnel

Concevoir des formations

Coaching