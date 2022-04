Laurence LAGARDE

- Accueillir les clients

- Établir ou trouver le prix des produits, des services ou des billets à l'aide d'une caisse enregistreuse électronique ou autre, d'un lecteur optique ou d'une autre machine, et établir le montant du paiement total requis

- Peser la marchandise et les produits en vrac

- Recevoir et traiter les paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou par débit automatique

- Emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs

- Donner des renseignements aux clients

- Aider les spectateurs d'événements sportifs et la clientèle de cinéma à la sélection des places

- Calculer les taux de change des devises étrangères

- Calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des ventes

- Vérifier l'âge des clients qui achètent des billets de loterie, de l'alcool ou des produits de tabac

- Prendre, au besoin, des réservations et des commandes à emporter



Mes compétences :

Commercialisation

Service client

Relations clients

Grands comptes

Gestion des stocks