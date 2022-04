Laurence LAMBERT

- Formation en informatique reçue en 1998 : outils ORACLE (SQL, PL/SQL, Forms, Report), langage C++ et environnement UNIX.

- Mise en pratique de ces outils pendant 4 ans lors d'une mission à la DGI.

- Concours d'Inspectrice Analyste DGI obtenu en 2003, suivi d'une année de scolarité à l'ENI Paris.

- Première affectation en pilotage et suivi statistique à la Centrale DGI de Bercy

- Depuis septembre 2010, fonction d'analyste au sein de l'équipe foncière sur gros systèmes : formation spécifique chez IBM sur l'environnement z/Os, le langage COBOL et l'AGL PACBASE.