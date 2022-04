Laurence LAMOUR

Directeur des opérations / de B.U. dans le secteur des services, avec la double dimension de la mission :

- doper la performance au quotidien des activités de l’entreprise par la qualité de service et l’efficience économique

- anticiper/impulser la transformation pour fidéliser les clients, conquérir de nouveaux marchés et répondre aux enjeux de demain



Des savoir-faire clés :

- acteur de la stratégie de développement, au sein d’une équipe de direction et en transverse, notamment au niveau Groupe (international ou non)

- transformation des plateformes de services : process (digitalisation, automatisation….), outils IT (CRM, gestion muti-canale des flux…), organisation (externalisation, concentration, nouveaux sites ….)

- management de larges équipes pluridisciplinaires en H24 7/7, les accompagner dans les évolutions

- atteinte de la qualité de service au niveau exigé des clients, notamment en B2B2C

- fidélisation et conquête de clients, en appui de la Direction Commerciale : réponse aux appels d’offre, traduction opérationnelle des attentes clients …

- efficience économique : maîtriser les coûts opérationnels (productivité, absentéisme …) et générer des économies (stratégie de négociation des achats, programmes de contrôle, bonnes pratiques, lean ….)



On dit de moi (retour d’image à 360° recueilli en 2016) :

« orientée résultats, volonté de répondre aux enjeux business / esprit d’analyse et pragmatisme / très forte capacité d’organisation / très belle énergie, positive et constante / force de travail hors du commun / très à l’écoute de ses collaborateurs / leadership réel »



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Stratégie digitale

Conduite du changement

Leadership

Gestion d'équipe

Management opérationnel

Gestion de la relation client

Service client

Négociation

Partenariats stratégiques

Business development

Gestion de crise

Business Process Outsourcing

Gestion de projet

Contact client

Relations sociales