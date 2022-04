Laurence Landon est née à Paris.

Son enfance se passe au Canada puis au Mexique.

A l’adolescence, retour à Paris…. Collège de Neuilly, puis études supérieures de gestion.

Diplôme d'études supérieures en poche, elle se tourne vers le monde de la musique, du Jazz et des arts du spectacle en gérant une entreprise de production à Paris.

Laurence fréquente de nombreux artistes, d’abord dans la musique, puis dans les arts plastiques. L’un de ses amis étant à la fois musicien et peintre, la transition fut toute naturelle. Un autre, grand spécialiste du design l’initie aux arts contemporains.

Puis la rencontre d’un céramiste, dont elle récupère discrètement les pots brisés pour en réassembler les tessons en mosaïques fut à l’origine de ses créations.

Après des années d’intérêt sans relâche pour les autres et leur travail, elle se consacre enfin à son art … devenu vital.

Installée depuis quelques années à Marrakech au Maroc, elle y trouve la lumière et surtout des artisans qui, obéissant à une exigence, élèvent la qualité de leur travail vers la perfection.

Ses pièces de mosaïque, associées à la technique du maillechort lui permettent de lancer sa collection d’objets haut de gamme qui , très vite , est adoptée par le monde des médias et du spectacle.



Mes compétences :

Art

Art design

Artisanat

Artisanat d'art

Décoration

Design

Hotels