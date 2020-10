Laurence LAURENCE GUILLON-FRADET (FRADET)

UNE DOUBLE EXPERIENCE MARKETING & COMMERCIALE



Un début de carrière dans le développement commercial (4 ans d'expérience)

- Négociation en centrales d'achat.

- Gestion des comptes clés.

- Management d'équipe.

- Développement de secteur.

- Fidélisation clients.



Suivi de 20 années d'expérience dans le marketing, sur des secteurs d'activités différents, qui m'ont permis de développer les compétences nécessaires à sa maîtrise :

- Marketing stratégique d'approche produit-marché (étude de marché, définition des besoins)

- Développement, conception et lancement de nouveaux produits.

- Définition et mise en oeuvre du Mix Marketing

- Management de projets

- Lancement et accompagnement des produits sur le marché

- Management d'équipe



Mes compétences :

Étude de marché

Développement produit

Marketing opérationnel

Analyse des besoins

Développement commercial

Fidélisation client

Marketing stratégique

Négociation commerciale

Management

Management de projets et d'équipes