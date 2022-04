Laurence LAURIA

Consultante en recrutement au sein du cabinet Emade Conseil, spécialisé dans le conseil en recrutement et accompagnement managérial.



Nous recrutons sur mesure pour nos clients dans les huit domaines d'activité suivants:

- Commercial et marketing,

- Comptabilité, finance et gestion,

- Achats et logistique,

- Ingénieurs et techniciens,

- Banque et assurances,

- Juridique,

- Ressources humaines et paie,

- Tertiaire.



http://cabinet88.wix.com/cabinet-emadeconseil