Laurence LAVERGNE

Après une formation en commerce horticole, j'ai construit ma carrière bancaire en évoluant sur différents postes de l'accueil au conseil bancaire. Mes expériences commerciales très riches et variées m'ont permis d'acquérir une aisance dans le domaine de la vente et du conseil. Optimiste et dynamique, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis!



Mes compétences :

Créativité

Adaptabilité

Relations clients

Santé

Assurance Vie

Banque de détail

Banque en ligne

Crédit à la consommation

Assurance

Prêt immobilier

E-commerce

Vente