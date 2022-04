Laurence LE DÉ

Gestion des achats indirects & directs , Marketing achats , contribution active aux " projets nouveaux produits", stimulation de l'esprit de compétitivité chez les fournisseurs, Qualité achats déploiement politique qualité, Gestion des transports sur achats, Gestion de la douane import , mise en place des opérations de douane, Management d'équipe , recruter, former et motiver.

Compétences clefs : analyse, négociatrice, organisée , sang froid, recul. bilingue anglais



Mes compétences :

Dynamisme

Animation d'équipe

Gestion des process

Optimisation des process

Gestion de la relation client

Reporting

Aptitudes relationnelles

Pilotage

Logistique

Esprit d'équipe

Suivi des fournisseurs

Force de proposition

Adaptabilité

Rigueur

Gestion de projet

Gestion du stress

Transport

Gestion des achats

Approvisionnement et achats

Négociation achats

Importation

Autonomie

Marketing des achats

Créativité

Management opérationnel

Relation fournisseurs

Gestion des priorités

Achats internationaux

Esprit d'initiative

Analyse

Maîtrise du Pack Office & ERP

Certification Auditrice Qualité