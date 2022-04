Laurence LE GOFF

Juriste, journaliste puis chef de projet éditorial au sein du groupe Les Echos, je me suis spécialisée dans la vulgarisation de l'information, au départ juridique.

Mes choix professionnels m'ont ensuite conduite à élargir mes domaines d'intervention (formation professionnelle, banque, assurance, management, logistique...) et à employer de nouveaux médias (infographies, timelines, vidéos, podcasts…).

Amatrice d'Histoire , je développe également mon activité de création de contenus éditoriaux et audio au service du patrimoine. La transmission constituant toujours le cœur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Conception multimédia

Sourcing

Analyse

Synthèse rédactionnelle

Vulgarisation