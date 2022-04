Laurence LECLERC

A partir de 2003, j'ai assuré la gestion administrative de l'agence SEDE de Ludres, frappe des offres commerciales, contrats, bilans agronomiques et prévisionnels d'épandage, archivage, accueil téléphonique . Progressivement, de nouvelles missions m'ont été confiées comme la prise en charge de toute la partie facturation clients et son suivi. Et enfin, à partir de 2006, on m'a confié la gestion administrative de l'agence de Reims, en complément de celle de Ludres. Avec toujours de nouvelles missions telles que la gestion des appels d'offres, la logistique de certaines affaires...



Mes compétences :

Appels d'offres

Microsoft Office

Gestion administrative

Bureautique

Archivage

Logistique