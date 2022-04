Laurence LECONTE

Je prête ma plume aux particuliers ou aux entreprises pour rédiger leur biographie et les aider à écrire leurs souvenirs. J'assure également l'édition de manuscrits, à partir d'un exemplaire, en suggérant de jolis papiers, de belles reliures.





Je conçois et réalise des livres-photos pour des entreprises ou des sites prestigieux



Je propose de l'assistance rédactionnelle aux PME/PMI pour la réalisation de journaux, magazines, plaquettes...



Je développe à la demande des idées de cadeaux d'affaire esthétiques, insolites et entièrement personnalisés.

Je suis la créatrice d'un concept à base d'épices et de recettes de cuisine, baptisé "le goût voyageur" sous forme de coffrets thématiques.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Créativité

Curiosité

Ecoute

INTUITIVE

Mobile

Ponctuelle

Réactivité