Laurence LEFEUVRE COLL

Après de belles années dans le monde de la communication par l'image, et du cinéma. J'ai décidé de remettre mes capacités profondes au coeur de mon métier. Pendant 25 ans, j'ai accompagnée des producteurs, des réalisateurs, des régisseur, des clients, des projets... J'ai participé à la réalisation de nombreux films et aujourd'hui j'accompagne mes clients en groupe ou en individuel, pour les sortir du stress et de l'urgence dans laquelle nous vivons. J'interviens dans les entreprises alors à bienôt peut-être...









Mes compétences :

Adaptation facile

Curieuse d'esprit

Discrète et Active

Ponctuelle et surtout très dynamique