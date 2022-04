Laurence LEGER-VINOLO

Dès la fin de mes études secondaires, je m’oriente vers le graphisme et le dessin.

Elève de l’Ecole des Beaux Arts de Nantes, ma formation de graphiste m’oriente vers l’image de marque et l’édition publicitaire.

J’intègre plusieurs studios de communication.

Après plusieurs années professionnelles dans l’édition, je rompt avec le milieu publicitaire, et je me lance dans la création artistique.



Principalement inspirée et influencée par les artistes de la Figuration Narrative tels que Adami, Rancillac, Monory… mon travail est le reflet de ce courant artistique.



Ma technique repose sur des matériaux simples: collages divers, typographie, encre de chine sur film...



Adresse mail : laurence.vinolo@orange.fr

Site web :Array