Laurence LEGRAND

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'assurance, dans l'idéal j'aimerais me professionnaliser dans le domaine de la gestion patrimoniale par le biais d'un contrat de professionnalisation. Mon nouveau défi : trouver une entreprise qui croit en mon projet malgré mon âge et mon profil !!

J'ai eu la chance lors de ma formation en conseiller financier, de faire un stage en alternance chez un Conseiller en Gestion Patrimonial. J'y ai appris l'exigence dans le suivi et la gestion des dossier clients, l'importance de l'aisance et la qualité relationnelle et la nécessité d'une bonne écoute et d'une bonne compréhension pour offrir un service et des produits en adéquation avec les besoins et les attentes des clients et tisser avec eux une relation pérenne de confiance.



Mes compétences :

Détermination

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Adaptabilité

Dynamique

Accueil des clients

Contractualisation

Gestion du risque

Rigueur

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word